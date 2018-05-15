Даниле Поперечному запретили въезд на территорию Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) не пустила в страну российского стендап-комика Данилу Поперечного и запретила ему въезд на украинскую территорию сроком на три года.

Официальные причины такого решения неизвестны. Однако, как заявляют активисты украинского движения "Отпор" – авторы обращения в СБУ с требованием запретить въезд комику, – причиной стало то, что Поперечный якобы поддерживает российскую политику в отношении Украины и, в частности, аннексию Крыма.

18 мая Данила Поперечный должен был выступить с концертом в Киеве. Всего в настоящее время въезд на украинскую территорию запрещен почти 120 российским артистам. В большинстве случаев причиной для этого стало посещение Крыма без разрешения Киева.