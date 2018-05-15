В Грузии проходят военно-морские учения НАТО

В акватории грузинского черноморского порта Поти начались военно-морские учения с участием четырех кораблей стран-членов НАТО. Учения продлятся до 18 мая. С грузинской стороны в них участвуют лишь катера береговой охраны МВД, поскольку после "пятидневной войны" 2008 года у страны не осталось ВМС.



Для участия в совместных учениях к грузинскому побережью подошли четыре крупных корабля Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2/Standing NATO Maritime Group). В том числе флагман – эсминец HMS Duncan (Великобритания), фрегаты TCG Gemlik (Турция), BGS Drazki (Болгария)и RS Regele Ferdinand (Румыния).

По словам командующего корабельной группой НАТО Майкла Атли, целью совместных учений в территориальных водах Грузии является повышение уровня взаимодействий и взаимосовместимости военных структур Грузии и государств членов Североатлантического союза.

Корабли военно-морской группы НАТО останутся в порту Поти до 18 мая. Также в рамках визита представители командования группы и капитаны кораблей посетят базу Береговой охраны, проведут встречи с главой пограничной службы и руководством департамента береговой охраны. Это не первый визит кораблей 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в Грузию. В ноябре 2017 года корабли группы посещали Батуми. Корабли SNMG2 занимаются поддержкой операции "Морской страж" (Sea Guardian) в акватории Средиземного моря и обеспечивают безопасность международного морского сообщения. SNMG2 также является одним из компонентов Сил быстрого реагирования НАТО (NRF).

С грузинской стороны в учениях участвуют лишь суда береговой охраны МВД. В августе 2008 года российские войска, ворвавшись в Поти, уничтожили практически все корабли ВМС Грузии. Лишь несколько судов удалось эвакуировать в Батуми, куда российская группировка не решилась войти из-за позиции соседней Турции. Эти небольшие суда и стали основой сил береговой охраны МВД, а ВМС страны с тех пор упразднены указом президента Саакашвили.