ЕСПЧ присудил компенсацию "узнику Болотной" Денису Луцкевичу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить более 12 тысяч евро компенсации Денису Луцкевичу, осужденному по так называемому "Болотному делу".

Суд в Страсбурге постановил, что в отношении Луцкевича были нарушены статьи Конвенции о правах человека, запрещающие пытки и гарантирующие права на свободу и личную неприкосновенность, а также на свободу собраний и объединений.

Студент Университета гуманитарных наук Денис Луцкевич был задержан 9 июня 2012 года. Ему предъявили обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции в ходе оппозиционной акции 6 мая на Болотной площади в Москве.

По версии следователей, Луцкевич сорвал защитный шлем с одного из полицейских и кидал камни в сотрудников правоохранительных органов. Сам он вины не признал. Более того, по словам очевидцев, на Болотной площади Луцкевич был жестоко избит полицейскими. Он вышел на свободу в декабре 2015 года.