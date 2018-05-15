Суд отклонил жалобу на блокировку "Ежедневного журнала"

Суд в Москве отклонил жалобу на блокировку зеркала "Ежедневного журнала". Об этом в Facebook рассказали представители информационного ресурса.

Прокурор посчитал, что содержание зеркала "Ежедневного журнала" полностью повторяет оригинальный сайт, который был заблокирован за призывы людей участвовать в несогласованных митингах. По мнению представителя Роскомнадзора присутствовавшего на суде, материалы "Ежедневного журнала" представляют угрозу.

Сайт "Ежедневного журнала" был заблокирован в 2014 году. В Роскомнадзоре считают, что на этом ресурсе якобы содержатся "призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".