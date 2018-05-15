Глава МИД Германии: Зеппельт сможет приехать в Россию

Власти России пообещали не препятствовать въезду в страну журналиста германской телекомпании ARD Хайо Зеппельта, известного расследованиями о допинге в российском спорте. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Как он написал в твиттере, Зеппельт "сможет по крайней мере поехать на чемпионат мира по футболу", который пройдет в России в июне и июле нынешнего года. Неясно, однако, сможет ли он работать на чемпионате в качестве журналиста - из сообщения Мааса следует, что германские власти продолжают переговоры с Москвой об этом.

О том, что Россия пересмотрит свою позицию и выдаст Зеппельту визу, ранее сообщили источники журнала Stern.

Официальных комментариев российской стороны о ситуации с Зеппельтом пока нет.

Об отказе выдать визу журналисту стало известно на прошлой неделе. Решение российских властей подвергли критике журналистские организации и германские политики. ФИФА пообещала проверить ситуацию.

Хайо Зеппельт известен расследованиями о программе допинга в российском спорте, информация из которых была, в частности, использована международными спортивными организациями при принятии решений о дисквалификации российских атлетов.