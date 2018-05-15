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Алексей Малобродский выписан из 20-й московской больницы

Алексей Малобродский

Бывший генпродюсер "Седьмой студии" и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, обвиняемый в хищениях, выписан из 20-й городской больницы Москвы, сообщает "Интерфакс".

10 мая Алексею Малобродскому стало плохо на заседании Басманного суда, который вернул следствию ходатайство о его переводе из СИЗО под домашний арест. Бывшего гендиректора "Гоголь-центра" отвезли в больницу, где диагностировали проблемы с сердцем. 14 мая ему изменили меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

Алексей Малобродский и другие фигуранты дела «Седьмой студии», включая режиссера Кирилла Серебреникова, обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из бюджета в 2011–2014 годах на проект "Платформа".

Все участники дела, кроме Малобродского, находятся под домашним арестом.

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