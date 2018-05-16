В Праге вручена премия Рудолфа Медека за вклад в отношения РФ и Чехии

В Праге вручена премия Рудолфа Медека за вклад в российско-чешские отношения. Ее лауреатами стали историк Ярослав Вацулик и дипломат Петр Коларж.

Премия Рудолфа Медека учреждена в 2008 году и вручается ежегодно. Среди ее лауреатов – деятели культуры, науки или политики, внесшие вклад в российско-чешские или чехословацко-советские отношения, занимающиеся исследованиями ключевых событий, произошедших в Центральной и Восточной Европе в XX веке, а также развитием демократии.

Историк Ярослав Вацулик – один из лауреатов этого года – автор нескольких книг, посвященных судьбе чешских эмигрантов за границей, в том числе в России, а также истории чехов, живших на Волыни.

Дипломат Петр Коларж – бывший посол Чехии в России. В интервью Радио Свобода он рассказал, что считает премию Рудолфа Медека высокой оценкой его деятельности: "Я очень ценю эту награду. Для меня она означает поддержку моих устремлений. Ведь уже длительное время я объясняю, что не испытываю неприязни к России и ее народу, когда критикую нынешнюю российскую власть. Как раз наоборот – именно потому, что я люблю Россию и ее судьба мне не безразлична, я критичен к ее политическому руководству". В последнее время Петр Коларж в качестве эксперта выступает в чешских СМИ, комментируя российские события и критикуя действия Москвы на Украине.

"В то время, когда я был послом Чехии в России, мы надеялись, что получится добиться по-настоящему глубоких партнерских отношений, которые со временем могли бы превратиться в союзнические. К сожалению, оказалось, что шаги навстречу были сделаны в неподходящее время. Нынешние российско-чешские отношения отвечают тому, что Москва, к сожалению, выбирает политику конфронтации. Мне кажется, что там не понимают, что и для России было бы лучше наладить нормальное сотрудничество. Но для этого не только необходимо с уважением относиться к международному праву, к собственным обязательствам, но и к политической культуре, которая, к сожалению, в современном политическом руководстве России не укоренилась", – считает лауреат премии Рудолфа Медека дипломат Петр Коларж.

Премия названа именем чехословацкого поэта и писателя Рудолфа Медека, воевавшего в России в составе чехословацких легионов, произведения которого были запрещены к публикации до 1989 года.

В предыдущие годы премия была вручена ныне члену Европейского парламента Яромиру Штетине за его журналистскую работу во время вооруженного конфликта в Чечне, славистке Анастасии Копрживовой, переводчикам Милану и Либору Дворжаку.