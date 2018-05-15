Глава МИД Ирана проводит переговоры о сохранении ядерной сделки

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выразили надежду, что им удастся сохранить ядерное соглашение по иранской атомной программе, несмотря на выход из него США.

"Мы на правильном пути и движемся в верном направлении", - заявил Зариф во вторник, 15 мая, по окончании переговоров с Могерини в Брюсселе.

Глава европейской дипломатии назвала иранским министром "продуктивной". Она заявила, что в Брюсселе уверены в необходимости сохранить соглашение. Могерини назвала договорённости достигнутые мировыми державами с Ираном в 2015 году, чрезвычайно важными для безопасности Евросоюза и глобальной системы нераспространения ядерного оружия.

К переговорам с Зарифом в тот же день присединились министры иностранных дел ФРГ Хайко Мас, Франции Жан-Ив Ле Дриан и Великобритании Борис Джонсон. Иран, как сообщает агентство DPA, требует от Евросоюза гарантий защиты своих экономических интересов.

14 мая иранский министр провёл встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Днём ранее Зариф побывал в Пекине. Россия и Китай - члены многостороннего соглашения с Ираном о развитии ядерной программы Тегерана.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе Ирана, заключенного в 2015 году.