Том Вулф, отец "новой журналистики" умер в Нью-Йорке

В Нью-Йорке в возрасте 87 лет умер американский журналист и писатель Том Вулф. В 1970-х годах появилось вдохновлённое идеями Вулфа движение, которое провозгласило стирание граней между журналистикой и литературой. Оно получило название "новой журналистики".

Известность Вулфу принес сборник эссе "Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка" (The Kandy-Colored Tangerine Flake Steamline Baby). Далее последовали документальный роман "Электропрохладительный кислотный тест" об американском андеграунде 60-х и роман "Нужная вещь" (Right Stuff), также известный в русском переводе под заглавием "Битва за космос".

С 1980-х годов Вулф перешел к художественным романам: на рубеже XX и XXI веков были изданы "Костры амбиций", "Я - Шарлотта Симмонс" и другие.

Вулф и его единомышленники проповедовали отход от объективно-фактологического пересказа, использование литературной композиции, диалогов и внутренней речи героев в журналистских очерках.