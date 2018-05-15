Чехия отказала в убежище осужденному за "реабилитацию нацизма"

Власти Чехии отказались предоставить политическое убежище Владимиру Лузгину, осужденному в России за реабилитацию нацизма. Автослесарь из Перми в 2014 году сделал в социальных сетях репост записи в которой утверждалось, что СССР совместно с гитлеровской Германией напали на Польшу и развязали Вторую мировую войну. Лузгин стал первым осужденным по данной уголовной статье.

Власти Чехии объяснили отказ тем, что в России Лузгин не встречал каких-либо негативных реакций или действий, которые можно было бы назвать преследованием. Также россиянин якобы не указал подробностей в заявлении о предоставлении убежища. "Они объяснили, что они не нашли оснований для моего политического преследования," - прокомментировал Лузгин решение чешских властей.

В 2017 году Лузгин пожаловался в Европейский суд по правам человека на незаконное наказание и вмешательство властей в свободу выражения мнения.

В декабре 2014 года Лузгин процитировал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" статью "15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль", в которой говорилось, что СССР вместе с гитлеровской Германией развязали Вторую мировую войну.

По версии суда, это заявление противоречит выводам Нюрнбергского трибунала и является реабилитацией нацизма. В июне 2016 года Лузгина признали виновным и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Позже Верховный суд России оставил приговор в силе.