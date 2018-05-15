В ООН критикуют действия израильтян против палестинцев

В секторе Газа тысячи палестинцев участвовали в похоронах десятков погибших участников акций протеста14 мая. По последним данным, известно о 62 погибших.

Израильские солдаты в понедельник открыли огонь по безоружным жителям Газы, которые приблизились к израильской границе и выкрикивали антиизраильские лозунги. Манифестанты бросали камни в израильских солдат, которые отвечали стрельбой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает, что его страна имеет право защищать свою границу, однако сталкивается с растущим осуждением со стороны мирового сообщества, возмущенного применением боевых патронов против демонстрантов. Соединенные Штаты обвинили группировку ХАМАС в организации протестов и заблокировали заявление СБ ООН, призывающее расследовать гибель палестинцев. Представители правозащитных ведомств ООН критикуют Израиль за применение огнестрельного оружия в отношении демонстрантов.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило: "Складывается впечатление, что убитым или раненым может оказаться кто угодно: женщины, дети, журналисты, сотрудники служб экстренного реагирования, случайные прохожие почти в любом месте на расстоянии до 700 метров от границы".