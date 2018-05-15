Глава СПЧ намерен повлиять на инициативу законодателей по санкциям

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов резко раскритиковал принятие депутатами Госдумы в первом чтении законопроекта о поправках в Уголовный кодекс в связи с иностранными сакнкциями. Согласно этим поправкам может быть введено наказание за помощь другим странам в разработке антироссийских санкций и исполнение этих ограничительных мер на территории России.

Федотов заявил, что ко второму чтению даст депутатам Госдумы рекомендации о внесении правки в эту законодательную инициативу. Глава СПЧ считает, что "при произвольном правоприменении" каждый россиянин может оказаться фигурантом уголовного дела, говорится в публикации РБК.

В качестве примера Федотов привел своих коллег из СПЧ, которые с первых дней конфликта на юго-востоке Украины ездили в Донбасс с гуманитарной помощью. Он напомнил, что военные действия в Донбассе стали одной из причин введения антироссийских санкций западными странами во главе с США. "Членов совета тоже нужно наказать в таком случае. Мы вполне умышленно ехали на Донбасс, чтобы везти туда кровь и медикаменты", — пояснил свою позицию глава совета.