В Новокузнецке школьник заплатит 10 тыс рублей за участие в митинге

В Новокузнецке школьника Евгения Соловьева суд признал виновным в участие в несогласованной с властями акции "Он нам не царь", состоявшейся 5 мая. Несовершеннолетнего оштрафовали на 10 тыс рублей.

Евгений Соловьев сообщил сайту "Сибирь.Реалии", что он будет оспаривать это постановление. Дело находится на контроле у юриста. По словам Соловьева, в школе директор устроил ему выговор в стиле "Мы лучшая школа в городе, а ты всё испортил". Он получил выговор от администрации школы.

16-17 мая комиссия по делам несовершеннолетних в Новокузнецке рассмотрит дела еще троих школьников, участвовавших в протестной акции.

5 мая во многих городах России состоялись акции протеста "Он нам не царь" против четвертого президентского срока Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", в 27 городах России были задержаны 1597 человек. Часть из них отпустили. Некоторые арестованы, другим предстоят суды. Не исключено, что против кого-то будут возбуждены уголовные дела, аналогичные "Болотному делу".

В Новокузнецке после митинга в отделении полиции оказались более 20 человек. Задержания начались после того, как сторонники Навального объявили о решении двигаться к администрации города. Акция в южной столице Кузбасса не была согласована.