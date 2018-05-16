Сотрудник штаба Навального в Иркутске оштрафован на 150 тыс рублей

Октябрьский районный суд Иркутска признал сотрудника штаба Навального Захара Сарапулова виновным в повторной организации несанкционированной акции. Он был оштрафован на 150 тысяч рублей. Об этом сайту"Сибирь.Реалии" сообщил координатор штаба Сергей Беспалов.

Судебное заседание по делу Сарапулова проходило поздно вечером, в закрытом режиме. В зал не пустили даже родителей активиста. В суде Сарапулов заявил, что он один организовал 5 мая шествие и в содеянном не раскаивается. Оплатить штраф необходимо в течение 60 дней.

В ноябре 2017 года Свердловский районный суд Иркутска уже признавал Сарапулова виновным в организации несанкционированного публичного мероприятия – встречи Алексея Навального с иркутянами. Тогда активист отсидел шесть суток в изоляторе временного содержания.

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В социальных сетях Сарапулов разместил обращение к людям, которые считают, что "5 мая они совершили достойное действие" с просьбой помочь собрать эту сумму. Как правило, центральный штаб Навального оплачивает штрафы за своих активистов. Но, как пояснил "Сибирь.Реалии" Беспалов, Сарапулов является сотрудником штаба и в его обязанности входит, среди прочего, поиск спонсоров. Именно поэтому они обратились к неравнодушным гражданам за помощью. Если наберется сумма менее 150 тысяч, то оставшуюся часть перечислит Центральный штаб.

Несанкционированное шествие "Он нам не царь" состоялось 5 мая в центре Иркутска сразу после после согласованного с местными властями митинга "За право быть гражданином". В акции протеста приняли участие около пятисот человек. Участники шествия скандировали: "Мы здесь власть", "Долой царя", "Россия будет свободной".

