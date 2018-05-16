На КамАЗе с Ротенбергами: социальные сети о запуске Крымского моста

Событие, которого так долго ждал "русский мир", свершилось - Россия соединила Краснодарский край с аннексированным Крымом, новый мост введён в эксплуатацию.

Патриоты ликуют.

Ангелина Грохольская:

Мост построен. Смотрю видео - дух захватывает. Кто бы что ни говори - это грандиозный проект.

Юрий Ткачёв:

Один мой знакомый из прошлой жизни обещал, что если русские смогут достроить мост, то он перейдёт в ислам.

Правда, он меня уже пару лет как забанил, может, он там как раз шахаду читает...

А вообще, конечно, мостовой проект - самое крутое, что делала Россия последние лет 20 - и в плане масштабов, и в плане реализации, и в плане медийного сопровождения вот тупо не к чему прикопаться и сказать: "а надо было...".

Ну разве что до сих пор жалко, что не рискнули вантовый мост строить. Вантовые очень красивые. Но там нельзя было, я знаю.

Александр Горный:

Мост построен вопреки всем воплям и спорам. Сотни российских предприятий работали на этот объект, десятки тысяч людей были все эти два года обеспечены работой. Крым и Краснодарский край фактически объединились в один экономический регион и синергетический эффект от этого слияния с запуском через год железнодорожной части моста, и трассы Тавриды сложно сейчас посчитать, но он будет однозначно колоссальный. При всей моей критике властей, надо уметь ставить ей и плюсики, а открытие моста это однозначно громадный плюс.<...>

Я был на мосту несколько раз, переходил и переезжал по нему Керченский пролив во время строительства, но и мне сложно ещё осознать, что такой колоссальный проект реализован и мост уже работает.

Сегодня в 5.30 утра открывается движение по мосту для легковых автомобилей и автобусов. Колонны автомобилистов и мотоциклистов со стороны Крыма весь вечер ехали мимо Феодосии в сторону Керчи. Созваниваясь, мы поздравляем друг-друга и поднимаем тосты. Это праздник, это праздник физического воссоединения материковой России и Крыма, который замыкает круг.

За бортом третий час ночи. Когда я пишу эти строки, то меня переполняет чувство счастья и радости за Крым, и всех тех, кто приветствовал возвращение его Домой. Он не просто вернулся в Родную гавань, а причалил к берегу и бросил якорь!! Будет сезон, будут пробки на дорогах, но это уже не важно – теперь у Крыма есть новое будущее.

Николай Подосокорский:

2 года назад мне пришлось расфрендить и забанить часть оголтелых "друзей" и подписчиков, которые считали, что Крым - проклятая земля, куда нельзя ездить "приличным людям" и с жителями которой нельзя поддерживать никаких контактов, ибо они "изменили Украине". Сейчас вижу, что в сети опять появилось много негатива относительно открытия Крымского моста. На мой же взгляд, это знаковое событие, и очень хорошо, что у нас что-то строится, а не только разворовывается и имитируется. Я рад за крымчан, их близких и друзей, безотносительно политической составляющей происходящих процессов. Честно говоря, не верил, что Ротенберг справится с этой задачей, потому что до него многие олигархи испугались и отказались от участия в этом проекте. Но дело сделано, и по мосту уже завтра поедут сотни машин...

Открыл мост лично Путин, прокатившись по нему в КамАЗе.

Кирилл Богловский:

Нет ничего интересного в том, что там кто-то где-то проехал на КамАЗе. Вот если бы он навернулся на нём в воду или сразу бы на катафалке поехал - это была бы совсем другая история.

Лев Пархоменко:

А то, что все трое едут в Камазе непристегнутые, а водитель не имеет соответствующей категории прав, это норм?

Между тем, Дмитрий Песков сообщил, что права категории C у Владимира Путина есть уже около 20 лет.

Алексей Рощин:

Посмотрел блоги разных наших антипутинцев... блин, там действительно одна из главных тем для обсуждения - были ли у Путина права категории С для вождения Камаза, а если не было, то почему его не оштрафовал гаишник. Смотрится оно, конечно, как-то совсем уж нелепо и беспомощно. Какие еще права, какой гаишник будет штрафовать президента, откуда такие фантазии, какой смысл в подобных вопросах, если Путин благополучно и весьма уверенно доехал - значит, водить умеет?

Но все не так просто, в этом безумии есть система. На самом деле ведь комплекс вопросов "откуда права у Путина" - ключевой и сквозной одновременно, правда, пункт про "права категории С" - как раз наименее значимый в списке. Антипутинскую публику вопрос-то волнует в глобальном масштабе: откуда у Путина права присоединять Крым, откуда у него права строить туда мост, откуда право по этому мосту куда-то ехать? И лишь последний в этом ряду - вопрос "имеет ли право Путин ехать по мосту именно за рулем Камаза".

Вся дискуссия последних лет реально вертится вокруг вопроса "есть ли у Путина права" на то или на другое, и если есть, то кто ему их дал!

Беда антипутинской общественности в том, что ставит она этот вопрос заведомо проигрышно: обращает ко внутренней аудитории, а ссылается при этом на внешние силы. То есть не "ВЫ не давали Путину такого права", а "ОНИ (внешние силы, Запад и др.) не давали Путину никаких прав". И в ответ, естественно, любой критик режима получает неизбежное "Кто разрешил? Я разрешил!"

Очень глупо выходит. Фактически все эти мелочные рассуждения насчет "путинских прав" представляют собой не что иное, как пропаганду ЗА Путина. И дело не в правовом нигилизме, присущем нашему народу. Дело, скорее, в присущем всякому народу стремлении ставить свою субъектность выше любой, навязанной извне. "Кто ему разрешил? Мы ему разрешили!"

Максим Соколов:

К открытию моста через Керченский пролив.

Ваня (в кучерском армячке). Папаша! кто строил эту дорогу?

Папаша (в пальто на красной подкладке). Граф Аркадий Романович Ротенберг, душенька!

Но претензий, замечаний и насмешек по-прежнему много!

Ирек Муртазин:

По всей видимости, поток автотуристов в Крым нынче увеличится. Но мне интересно, а Крым-то готов к приему туристов? Именно туристов. Или Крым по-прежнему - регион дремучей совдепии? Где к людям отношении, как к субъектам, с которых надо стрясти максимум за минимум сервиса, услуг, комфорта… С психологией привокзальных буфетчиц «вас много я одна» уже покончено? Или, наоборот, «буфетчицы» во власти Крыма и в туристической отрасли стали еще более махровые?



В этом году отпуск еще не планировал. Есть смысл провести часть отпуска, как и в прошлом году, в Крыму? Или из-за открытия моста народу в Крыму в этом году будет больше, а всего остального - меньше? Крымского гостеприимства на всех может и не хватить?

Игорь Драндин:

Власть сделала из запуска движения по Крымскому мосту агрессивную кампанию самопиара. Это не удивительно, так как ради политического профита всё и делалось. Нет сомнений, что построенное за столь короткий срок сложнейшее инженерное сооружение принесёт пользу людям, но прежде чем этому радоваться важно разобраться в данном вопросе.

В мировом рейтинге развития дорожной инфраструктуры Россия занимает всего лишь 132 место. Доля дорог первой категории составляет примерно 1% от общей протяжённости дорог с твёрдым покрытием. У нас сегодня около 5 тыс. километров скоростных трасс, для сравнения в маленькой Финляндии примерно вдвое больше. В России почти все федеральные трассы двухполосные и их качество — ужасное, а на дворе 21 век. Из-за этого мы имеем огромное количество ДТП. В 2017 году на дорогах погибло 19 тысяч человек, это сопоставимо с численностью населения Нового Оскола или Волгореченска.

Жители Якутска уже несколько десятилетней ждут мост через реку Лену. Эта задача на высшем уровне обсуждается уже больше 12 лет, но до сих пор нет даже проекта.

Во многих маленьких населённых пунктах нашей страны асфальт как сошёл после 90-х годов вместе со снегом и так и не появился до сих пор. Например, в маленькой деревне Даниловка, которая находится во Владимирской области нет дорог с твёрдым покрытием, из-за этого скорая помощь или пожарная машина не может проехать к домам. Больных детей приходится нести на руках до ближайшей трассы, чтобы добриться до врача.

Путин говорит о прорывах, да они у нас есть, на теплотрассах, водопроводах, канализациях. Много прорывов. Причина — износ инфраструктуры. 70% коммуникаций необходимо срочно менять! А на это требует применено 10 триллионов рублей, но в бюджете заложено на нужны ЖКХ в 7 раз меньше.

Из-за того, что огромные деньги потрачены на мост в Крым решение других проблем будет отодвинуто на многие годы.

Роман Цимбалюк:

Главное не забывать: если страна украла у соседа целый регион, не смогла туда пробить «сухопутный коридор», начав «блевать» «Новороссией», и ей пришлось построить туда «объездной путь» - все это не значит, что краденное перестанет быть краденным.

Константин Боровой:

Строительство Керченского моста никак не помешает возвращению Крыма в состав Украины. Это строительство является незаконным, потому что осуществлялось на территории Украины и без согласования с Украиной. Так что Россия заплатит еще и за снос этого моста.

Денис Андрус:

Открытие Путиным Керченского моста принесло много радости ватникам: ещё бы - их кумир открывает вожделенное сооружение для поездок в сакральный Крым.

Я не буду ничего говорить про поездку Путина на КАМАЗе, про стоимость моста, который стоит в 10 раз дороже китайского моста в Гонконг и даже приводить замечательную цитату Петра Порошенко о том, как оккупанты будут бежать по этому мосту, я просто напомню, что это уже третий мост в Керченском проливе: два предыдущих - немецкий 1943 и савецкий 1944 годов - простояли по нескольку месяцев, немцы свой взорвали сами, а сталинский - смыло первым зимним штормом.

С учётом того, что запуск моста несколько раз переносился, уже в апреле этого года появлялись фотографии трещин в опорах моста и предупреждения российских учёных ещё с 2014 года заявлявших, что сооружение строят на грязевом вулканизме: в проливе 80 метров донных отложений, шесть водоносных горизонтов, карстовые пустоты от Керческого полуострова до Тамани, плюс, ко всему замерзание акватории и сильнейшие ветра, ураганы, срывающие зыбучую почву с Кубани - верится в долговечность конструкции с трудом.

А если учесть, что кроме достаточно жёсткой реакции Цивилизации на открытие моста, само строительство фигурирует сразу в нескольких международных исках Украины к России - мост скорее всего станет красивым и дорогим надгробием на могиле российского государства.

Сергей Талк:

Не надо волноваться по поводу Крымского моста. Его строили те же люди, что и космодром Восточный. Там так и не состоялось ни одного пуска! Вернее, один состоялся, но всё упало. Поэтому без паники! Всё украдено до вас.

При желании можно найти таких патриотов, которым и мост не в радость.

А многие прицепились к одной смешной фразе, сказанной Путиным на открытии:

Я искренне поздравляю вас с этим замечательным праздничным, в полном смысле этого слова историческим днём. Историческим, потому что в разные исторические эпохи, в том числе при царе-батюшке, люди мечтали построить этот мост. Потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, потом в 40-е, 50-е. И вот наконец благодаря вашему труду, вашему таланту этот проект, это чудо свершилось. Спасибо вам большое!



