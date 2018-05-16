Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку в российской колонии

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в терроризме, объявил бессрочную голодовку. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России. Об этом "Медиазоне" рассказал адвокат Дмитрий Динзе, посетивший Сенцова в колонии в городе Лабытнанга в Ямало-Ненецком автономном округе.

В записке, которую Сенцов передал через адвоката, он сообщает, что объявляет бессрочную голодовку с 14 мая с единственным условием ее прекращения – "освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ". В конце текста Сенцов приписал по-украински: "Вместе и до конца. Слава Украине!".

Ранее Сенцов написал заявление о голодовке на имя начальника колонии. Имена 64 украинцев, которых он требует освободить, он не назвал. По словам адвоката, собственного освобождения Сенцов не требует.

После начала голодовки Сенцова перевели в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролирует медик; сейчас оно стабильное. В колонию приезжали представители президентского Совета по правам человека и ФСИН и уговаривали Сенцова прекратить голодовку. Он отказался и заявил, что либо он погибнет, либо его либо его требования начнут исполняться, рассказал адвокат Дмитрий Динзе.

Российские спецслужбы задержали Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко в Крыму в мае 2014 года. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали.

Сенцов и Кольченко признаны правозащитным движением "Мемориал" политическими заключенными. Российские власти включили их в список "террористов и экстремистов".