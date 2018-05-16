СК не будет преследовать художника с Камчатки по жалобе Поклонской

Следователь вынес отказ в возбуждении уголовного дела в отношении художника-карикатуриста из Петропавловска-Камчатского Дениса Лопатина. Об этом сам Лопатин сообщил в среду сайту "Сибирь.Реалии". В данный момент он находится в одной из европейских стран. За границу художник был вынужден уехать в феврале по рекомендации юристов, опасаясь уголовного преследования. По словам Лопатина, подобный намек он получил и от следователя.

Скандал вокруг художника произошел еще минувшей осенью, в разгар споров вокруг фильма "Матильда". На одном из митингов в защиту картины Алексея Учителя участники держали в руках картинку, нарисованную Лопатиным. На ней представители православной общественности увидели нечто, что, по их мнению, оскорбляет чувства верующих. В связи с этим в полицию было подано соответствующее коллективное обращение, однако в возбуждении дела тогда отказали.

В феврале 2017 года депутат Госдумы Наталья Поклонская, узнав в героине картинки себя, направила на Камчатку депутатский запрос. В нем, как сообщил Лопатин корреспонденту "Сибирь.Реалии", она эмоционально высказалась о том, что изображение оскорбляет и ее лично, и православную веру.

– Я не знаю, будет ли заявитель обжаловать решение следователя об отказе в возбуждении дела. Но такое право у него есть – в течение месяца, – пояснила "Сибирь.Реалиям" старший помощник руководителя следственного отдела по Петропавловску-Камчатскому Елена Матафонова.

Сам Лопатин пока не решил, вернется ли в Россию в ближайшее время. В данный момент одна из его работ выставлена в Женеве, на открытом вернисаже, который проводит организация Cartooning for Peace, защищающая, в частности, по всему миру права карикатуристов.