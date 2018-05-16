Диего Марадона стал председателем правления клуба "Динамо-Брест"

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона назначен председателем правления белорусского футбольного клуба "Динамо-Брест". Об этом сообщается в твиттере клуба.

Марадона подписал трёхлетний контракт. Он будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию. Диего приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России", - говорится в сообщении.

"Спасибо за доверие", - написал Марадона в Instagram.

Ожидается, что Марадона приедет на чемпионат мира в Россию в качестве журналиста. Он будет представлять государственный телеканал Венесуэлы Telesur.

Диего Марадона играл за сборную Аргентины, выиграв чемпионат мира 1986 года, выступал за клубы "Барселона", "Наполи", "Севилья". Был признан лучшим футболистом XX века по итогам голосования на сайте ФИФА.

В 2008-2010-х годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира. Последним местом работы 57-летнего Марадоны был клуб из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ”Аль-Фуджайра”, который он покинул в конце апреля.

Брестский футбольный клуб был основан в 1960 году. Два года назадтуда пришли инвесторы из ОАЭ, после чего в "Динамо-Брест" появились новые менеджеры и игроки, а также была открыта футбольная академия.