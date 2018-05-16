История России в мостах: вспомнили для вас 10 главных мостов последних десятилетий

Российские власти с помпой запустили Керченский мост между Краснодарским краем и аннексированным Крымом.

К этому событию мы приготовили небольшую галерею "Новейшая история России в мостах".

Мост Дружбы

15 мая 1988 года, ровно за 20 лет до запуска Керченского моста, СССР начал вывод своих войск из Афганистана. Значительная часть боевой техники прошла по Мосту Дружбы - ныне это граница Афганистана и Узбекистана.

Крымский мост

Вспоминая события октября 1993 года, нам пришлось выбирать как минимум из двух вариантов, ведь активные события разворачивались, что звучит немного двусмысленно, на Крымском мосту.

Ну а на фото - Калининский (ныне Новоарбатский) мост.

Горбатый мост

1998 год запомнился массовыми шахтёрскими протестами. Шахтёры, стучавшие касками на Горбатом мосту в Москве, стали одним из символов девяностых годов.

"Мост" Гусинского

Ну и, конечно, символом девяностых стала группа "Мост", принадлежавшая олигарху Владимиру Гусинскому. В неё входили телеканал НТВ, радио "Эхо Москвы", несколько газет, журнал "Итоги".

Основная часть активов со временем досталась "Газпрому".

Большой Каменный мост

В 2006 году Мария Гайдар и Илья Яшин вместе повисли на Большом Каменном мосту с растяжкой "Верните народу выборы, гады", были сняты полицией и через несколько часов спустя освобождены.

Мария Гайдар теперь работает советником Петра Порошенко, а Илья Яшин смог вернуть хотя бы муниципальные выборы и сейчас возглавляет совет депутатов Красносельского района Москвы.

Литейный мост

В 2010 году арт-группа "Война" устроила одну из самых громких своих акций, название которой мы вам не расскажем из соображений приличия.

И это удивительно, но год спустя акция была удостоена государственной премии "Инновация".

Русский мост

До моста через Керченский пролив самой амбициозной стройкой путинской России, видимо был мост через пролив Босфор Восточный, соединяющий Владивосток с островом Русский.

С 2017 года мост красуется на купюре в 2000 рублей.

Немцов мост

27 февраля на Большом Москворецком мосту был застрелен известный оппозиционный политик Борис Немцов.

Его сторонники считают, что мост стоило бы переименовать в честь Немцова, но поддержки властей пока не встретили. На месте убийства уже больше трёх лет находится народный мемориал, время от времени разграбляемый коммунальщиками и прокремлёвскими активистами, но воссоздаваемый заново.

Мост Ахмата Кадырова

В 2016 году власти Петербурга назвали в честь Ахмата Кадырова мост через Дудергофский канал.

Многим жителям города эта идея по вкусу не пришлась. Появилась даже шутка, что мост лучше называть Ахматовским.

Крымский мост

Речь о возведении моста через Керченский пролив зашла вскоре после аннексии Крыма Россией. Многие сомневались в том, что его удастся достроить, но теперь он введён в эксплуатацию, и одни потешаются над скептиками, а другие предрекают его скорое разрушение или снос.