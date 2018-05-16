"Ночные волки" нарушили ПДД на мосту в аннексированный Крым

Байкеры клуба "Ночные волки" одними из первых нарушили правила дорожного движения на мосту из России в аннексированный Крым. По данным агентства "Крыминформ", мотоциклисты остановились на арочном пролете, чтобы сделать селфи – это нарушение пункта 12.4 ПДД.
Глава клуба Александ Залдостанов утверждает, что байкеры не собирались делать селфи, но "за всеми уследить не могли". Всего в мотопробеге участвуют около тысячи мотоциклистов. Они выехали двумя колоннами из Керчи и Тамани.
Днём ранее по мосту проехал президент России Владимир Путин. На видео, сделанном из кабины Камаза, видно, что президент, находясь за рулём, не был пристёгнут. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать то, как Владимир Путин придерживается правил дорожного движения.
Движение по так называемому Крымскому мосту открылось утром в среду, 16 мая. по нему проехались автомобили, в которых, как утверждают российские власти, находились "местные жители". Машины были украшены российскими флагами.
Открытие моста осудили в Европейском союзе и Соединённых Штатах. В Брюсселе строительство моста без разрешения Киева назвали очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности украинского государства. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым".
Длина Крымского моста составляет 18 километров. Его строительство началось в 2015 году. Генеральным подрядчиком стала компания "Стройгазмонтаж" российского миллиардера Аркадия Ротенберга, которого называют близким другом Путина. Официальная стоимость госконтракта составляет почти 230 миллиардов рублей.
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