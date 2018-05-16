Палестинская автономия отзывает послов из четырех европейских стран

Министерство иностранных дел Палестинской автономии отзывает для консультаций своих послов из Австрии, Венгрии, Румынии и Чехии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте палестинского МИД.

Отмечается, что 13 мая послы из этих европейских стран принимали участие в приеме, который организовало министерство иностранных дел Израиля по поводу открытия посольства США в Иерусалиме. В МИД Палестинской автономии считают участие иностранных дипломатов в мероприятии грубым нарушением норм международного права и резолюций ООН.

Ранее стало известно, что Палестинская автономия в ответ на перенос посольства США в Иерусалим отозвала своего посла из США.

6 декабря президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. В ответ палестинская радикальная группировка ХАМАС призвала палестинцев к новой интифаде.

30 марта на границе между сектором Газа и Израилем палестинцы начали многодневную акцию протеста "Великий марш возвращения". По словам организаторов акции, они хотят привлечь внимание к судьбе жителей автономии, которые, как утверждается, не могут возвратиться в дома своих предков на территории Израиля.

Перед открытием посольства США в Иерусалиме 14 мая протесты возобновились с новой силой. Жертвами стали более 60 палестинцев. Протестующие жгли покрышки и кидали камни в израильских солдат. Израиль заявил, что действует в порядке самообороны для защиты своих границ. Позицию Израиля поддержали в США и возложили ответственность за происходящее на ХАМАС. Совет Безопасности ООН осудил действия израильтян на границе с Газой.

