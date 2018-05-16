СМИ: у Пашиняна самый низкий доход среди всех премьеров Армении

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна самый низкий доход среди всех глав правительства с момента основания республики. Об этом пишет армянская газета "Паст", в распоряжение которой попала декларация о доходах политика.

Отмечается, что в прошлом году доходы Пашиняна составили около 16 тысяч долларов, из которых около 12 тысяч – депутатская зарплата. По данным издания, у премьера Армении и его жены нет ценных бумаг, зарубежных активов или банковских счетов, а также недвижимости.

Никол Пашинян возглавил правительство Армении 8 мая. Он занял этот пост после массовых протестов, которые продолжались по всей стране с середины апреля. Демонстранты добились смещения с руководящей должности Сержа Саргсяна, возглавлявшего страну более десяти лет.