Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Встреча 16 мая, которая продлилась около часа, стала первым с 2002 года официальным визитом президента Узбекистана в Соединенные Штаты. Мирзиёев предпринимает шаги для осуществления реформ на родине и улучшения связей Узбекистана с внешним миром после более четверти века правления Ислама Каримова, который умер в 2016 году.

60-летний Мирзиёев стремится открыть самую густонаселенную страну Центральной Азии и отойти от репрессивной политики Каримова, а также привлекать иностранные инвестиции в стагнирующую экономику Узбекистана.

Для Трампа встреча с президентом Узбекистана - это шанс укрепить отношения со стратегически важно расположенной страной, соседом Китая и России, и некогда важной площадкой для операций США в соседнем Афганистане.