СМИ: в Москве найден мертвым член экспертного совета "Единой России"

В Москве найден мертвым член экспертного совета партии "Единая Россия" Юрий Котлер. Его обнаружили с огнестрельным ранением головы в своей квартире. Следователи предполагают, что Котлер покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации источников РБК, на месте происшествия была обнаружена записка, из которой стало понятно, что это могло быть самоубийство, совершенное по личным мотивам. Последние три дня Котлер не выходил на связь. Квартиру взломали полицейские по просьбе его помощника, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Юрий Котлер вошел в состав экспертного совета "Единой России" в феврале 2018 года. До этого являлся членом высшего совета партии. Также работал заместителем гендиректора Новороссийского морского порта и вице-президентом банка ВТБ.