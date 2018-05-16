Туск осудил "капризную самоуверенность" США при Трампе

Председатель Европейского совета Дональд Туск осудил "капризную самоуверенность" Соединенных Штатов при президенте Дональде Трампе, который, по его словам, "избавил Европу от всех иллюзий". Туск заявил об этом 16 мая в столице Болгарии Софии перед саммитом ЕС, на котором будет обсуждаться решение США отказаться от ядерной сделки с Ираном и угроза введения тарифов на алюминий и металлопродукцию.

"Помимо традиционных политических проблем, таких как подъем Китая или агрессивная позиция России, мы сегодня являемся свидетелями нового явления: капризной самоуверенности американской администрации", - сказал Туск журналистам.

"Когда мы оцениваем последние решения президента Трампа, кто-то даже может подумать: с такими друзьями, нужны ли враги?" - добавил он. "Но, честно говоря, Европа должна быть благодарна президенту Трампу, потому что благодаря ему мы избавились от всех иллюзий. Он заставил нас понять, что мы можем надеяться только на себя".

Однако Туск (бывший премьер-министр Польши) также настаивал на том, что "Европа должна сделать все возможное для своей защиты, несмотря на сегодняшние настроения в трансатлантических связях".