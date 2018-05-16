Комитет Сената США по разведке: Россия пыталась помочь Трампу

Комитет Сената США по делам разведки согласился с оценкой спецслужб, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года с целью навередить Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу. Об этом говорится в совместном заявлении председателя комитета, республиканца Ричарда Берра и сенатора-демократа Марка Уорнера. В заявлении отмечается, что сотрудники Комитета потратили 14 месяцев на изучение источников и аналитической работы, и не видят причин оспаривать выводы разведывательного сообщества США.

Усилия, предпринятые Россией, были обширными, изощренными и осуществлялись по приказу самого президента Владимира Путина, чтобы помочь Дональду Трампу и причинить вред Хиллари Клинтон, говорится в заявлении.

Ранее в докладе, опубликованном в январе 2017 года, спецслужбы США пришли к выводу, что Россия занималась хакерскими и пропагандистскими усилиями, направленными на то, чтобы повлиять на голосование в 2016 году. Москва неоднократно отрицала обвинения.

Заявление, опубликованное Берром и Уорнером последовало вслед за докладом, опубликованном республиканцами в Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США 27 апреля. В нем сделан вывод о том, что Россия использовала взломы, кибератаки и социальные сети, чтобы попытаться внести путаницу и раздор в Соединенных Штатах, но отмечалось, что Москва делала это на протяжении многих лет и не смогла повлиять на исход голосования.

В докладе Палаты представителей также содержалась критическая оценка оценка разведслужб США, и отмечалось, что они не следовали передовым методам в своих попытках определить, пыталась ли Москва помочь Трампу против соперника-демократа. Комитет палаты представителей заявил, что не нашел доказательств того, что Трамп или его команда вступили в сговор с Россией.