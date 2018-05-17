Суды в Красноярске арестовали четырех сторонников Навального

Красноярские суды признали виновными в организации 5 мая незаконного митинга четверых сторонников оппозиционера Алексея Навального, они получили от трех до 10 суток ареста.

О судебных решениях сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на координатора красноярского штаба оппозиционера Яну Герасимову. По ее словам было задержано 50–60 человек. Кроме несовершеннолетних, всех отпустили без протокола. За организацию митинга две сотрудницы штаба получили по трое суток ареста, по 10 суток дали двум волонтерам.

Вечером 11 мая суд приговорил волонтера красноярского штаба Навального, 20-летнего Виталия Саламатина, к 10 суткам административного ареста.​

​Всем им инкриминировали статью проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении. Герасимова уточнила, что никто из приговоренных к аресту фактически организатором мероприятия не являлся.

5 мая во многих городах России прошли протесты против четвертого президентского срока Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", в 27 городах России были задержаны 1597 человек. Часть из них отпустили.

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