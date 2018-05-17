В Приморье ЛГБТ-активистам запретили проводить пикет

Активистам ЛГБТ-сообщества и движения "Открытая Россия" не разрешили провести во Владивостоке пикет к международному дню борьбы с гомофобией. Организаторам напомнили про запрет в России пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Первую заявку на проведение пикета на площади по улице Адмирала Фокина в администрацию направила член движения "Открытая Россия" Мария Зинченко. Ей отказали, напомнив о нескольких штрафов, которые активистке присудили за нарушение порядка при проведении публичных мероприятий.​

Следующее уведомление направили уже ЛГБТ-активисты Приморья. Вчера им пришел отказ из администрации Владивостока с формулировкой "проведение заявленного публичного мероприятия предполагает наличие доступа к месту его проведения несовершеннолетних детей". В ответе мэрия сослалась на запрет пропаганды гомосексуализма, на Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и даже на Конституцию России. "Цель запланированного публичного мероприятия не соответствует положениям Конституции Российской Федерации", – процитировали ответ мэрии активисты.

В администрации Владивостока предупредили, что в случае проведения несогласованного пикета его организатор и участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке, пишет портал PrimaMedia.

В конце апреля несколько представителей ЛГБТ-сообщества провели в Новосибирске серию одиночных пикетов в рамках всероссийской акции "День молчания" для привлечение внимания к проблемам дискриминации людей по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Сменяя друг друга, участники держали в руках три плаката с надписями: "Все это для вашей безопасности, пока завтра не придут за вами", "Россия, останови риторику ненависти" и "Преступления ненависти в отношении ЛГБТ – преступления в отношении каждого из нас".

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