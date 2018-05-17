СМИ: в 1990-х годах Германия получила формулу яда "Новичок"

Данные о нервно-паралитическом веществе "Новичок", попавшие на Запад в 1990-х годах, помогли расследовать отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. К такому выводу в совместном расследовании пришли газета Sueddeutsche Zeitung, еженедельник Die Zeit, а также телеканалы WDR и NDR.

По данным СМИ, германские спецслужбы 20 лет назад получили образец яда от российского учёного, который сотрудничал с западной разведкой. Имя этого исследователя в материале не называется. Полученный образец подвергли анализу в Швеции, и его химическая формула была передана правительству и военным Германии. Позднее ФРГ поделилась данными с союзниками по НАТО.

Британские спецслужбы считают, что именно ядом Новичок были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил в отравлении Россию. Москвапричастность к покушению отрицают. В МИД России утверждают, что российские ученые вывезли из страны технологии, которые потом развивали на Западе. Президент Чехии Милош Земан ранее заявил, что в стране было синтезировано небольшое количество яда, которое уничтожили сразу после испытаний.