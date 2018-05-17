Сенат США проголосовал за сохранение норм "сетевого нейтралитета"

Сенат США проголосовал за сохранение "сетевого нейтралитета", отменённого решением Федеральной комиссии по коммуникациям.в декабре прошлого года. Теперь законопроект направят в Палату представителей.

Нормы "сетевого нейтралитета" запрещают провайдерам блокировать сайты или какой-либо контент. Также эти правила не позволяли предоставлять более быстрый доступ пользователям к конкретным сайтам и приложениям в обмен на дополнительную плату. Этот принцип ввела администрация Барака Обамы в 2015 году.

В 2016 году провайдеры обжаловали нормы "сетевого нейтралитета" в суде, но им не удалось выиграть дело. В конце прошлого года администрация Дональда Трампа отменила эти правила. Несмотря на решение сената в четверг, у законопроекта о возвращении "нейтралитета" небольшие шансы в Палате представителей.