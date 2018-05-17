Буффон заявил о завершении карьеры в "Ювентусе"

Один из лучших вратарей мира Джанлуиджи Буффон заявил о завершении карьеры в туринском "Ювентусе". Последний матч за итальянскую команду он сыграет 19 мая – против "Вероны".

Выступая на пресс-конференции в Турине, Буффон отметил, что еще две недели назад вместе с уходом из "Ювентуса" собирался завершить и футбольную карьеру, но ему поступили предложения от других клубов. От каких именно, Буффон не уточнил.

Окончательное решение о возможном продолжении карьеры 40-летний вратарь собирается принять на следующей неделе. Телеканал ESPN сообщает, что интерес к Буффону проявляли английский "Ливерпуль", "Пари Сен-Жермен" и аргентинский "Бока Хуниорс".

Джанлуиджи Буффон играет за "Ювентус" с 2001 года. В составе туринского клуба он выиграл 11 титулов чемпионата Италии, четыре Кубка Италии и трижды играл в финале Лиги чемпионов. Более 20 лет голкипер выступал за итальянскую сборную. В 2006 году он выиграл с ней чемпионат мира, где был признан лучшим вратарем турнира и получил приз Льва Яшина.

За свою карьеру Буффон неоднократно признавался лучшим вратарем мира, в том числе по версии УЕФА и Международной федерации футбольной истории и статистики.