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США готовы ввести санкции против проекта "Северный поток-2"

Логотип проекта "Северный поток-2"

США готовы ввести санкции против российского газопровода "Северный поток-2". В Вашингтоне утверждают, что проект усилит зависимость Европы от России и создаст проблемы безопасности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В частности, существуют опасения, что Россия может разместить прослушивающие устройства по маршруту трубопровода. Возможные санкции будут связаны с законом "О противодействии противникам Америки", принятым в августе прошлого года.

"Северный поток – 2" – трубопровод, по которому российский газ непосредственно в Германию и Западную Европу будет поступать по дну Балтийского моря, а не через Польшу и Украину. Единственный акционер проекта – российская госкорпорация "Газпром". Стоимость строительства газопровода составляет 9,5 миллиардов долларов.

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