Свежевыжатая Бразилия: форро, каримбо и добавить босса-новы

Хедлайнеры семидесятого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыканты из Бразилии, работающие в разных стилях и совершенно по-разному выражающие свои творческие дарования. Рок-критик Артемий Троицкий считает, что Бразилия могла бы считаться музыкальной сверхдержавой, наряду с США и Великобританией, и находит этому множественные подтверждения.

В Бразилии звучит много потрясающей музыки, и она очень разнообразная. В Бразилии масса неповторимых стилей, и являются они (скажу, перенимая биологические термины) эндемическими. Сегодня мы с вами познакомимся с несколькими обаятельными представителями самой разной, но современной, свежевыжатой бразильской музыки.

Начну с музыканта по имени Чико Чагас, ему 46 лет, он из города Рио-Бранко, аккордеонист, а также композитор и аранжировщик. Альбом Чико Чагаса, о котором я хочу рассказать, называется Um Chopin no Bach Ouvindo Forró, что означает "Шопен и Бах слушают форро". Форро, с ударением на последнем слоге, – это бразильский фольклорный стиль, еще точнее – народный парный танец, особенно распространенный в Амазонии, где Чико Чагас проживает. Помимо Шопена и Баха в альбоме имеются сочинения других композиторов, в том числе Сергея Прокофьева и Петра Ильича Чайковского с небезызвестным сочинением "Лебединое озеро".

Рашид (так зовут этого артиста) – один из самых популярных сейчас в Бразилии рэперов. Он из Сан-Пауло, ему 30 лет. Рашид только-только выпустил свой дебютный альбом, альбом долгожданный, до этого было много синглов, вообще человек известен в Бразилии уже лет семь-восемь. Альбом называется "Смелость света", из этого альбома я отобрал трек "Механический апельсин".

Следующая дама у нас очень любопытная: начать с того, что она 1939 года рождения, ей 78 лет. Христианское имя ее Сильвейра Гама, но известна она как Дона Онете, "королева стиля каримбо". Первый альбом у Доны Онете вышел, когда ей было 73 года, это было всего-навсего 5 лет назад. Альбом имел большой успех, вышел в том числе и за пределами Бразилии. Еще больший успех получил новейший альбом Доны Онете, вышедший только что. Этот альбом называется Banzeiro, и есть в нем песня Proposta indecente, "Неприличное предложение".

Grupo FATO из провинции Байя, только что выпустили седьмой по счету альбом, называется Próximo. Город, в котором проживают эти музыканты, называется Куритибо. Я так понимаю, что Grupo FATO – это своего рода содружество разных музыкантов, у них нет постоянного состава, нет постоянного лидера, имеется только продюсер по имени Педро Луиш, и они приглашают разных вокалистов. В частности, для записи трека, который я хочу вам представить – он называется A Fio, то есть "На связи", – Grupo FATO пригласили очень известного бразильского певца под псевдонимом Lenine.

И последний бразилец, которого я хотел бы вам сегодня представить, мне пока мало знаком – честно говоря, выбрал я его по имени. Дисков бразильских у меня много, но не везде можно найти такое замечательное имя. Точнее, это псевдоним, конечно: Руссо Пассапуссо! Он – певец и автор, 35 лет, мулат, бородатый. Настоящее его имя, кстати, Рузвельт Рибейро де Карвайльо, тоже звучит неплохо, но Руссо Пассапуссо, по-моему, еще лучше. Дебютный альбом артиста называется Paraíso da Miragem, то есть "Райский мираж", и вот песня Paraquedas.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 70):

1. Chelsea Wolfe (USA). Vex, LP Hiss Spun

2. Zhao Muyang (China). Enduring, LP Lost in China

3. Dabiya (China). The Tiger and the Otter, LP Lost in China

4. Band of Holy Joy (UK). Come Home to me, EP Brutalism Begins at Home

5. Goat Girl (UK). Country Sleaze, EP Counrty Sleaze

6. Chico Chagas (Brazil). Lago dos cisnes, LP Un Chopin no Bach Ouvindo Forro

7. Rashid (Brazil). Laranja mecanica, LP A Coragem da luz

8. Dona Onete (Brazil). Proposta indecente, LP Banzeiro

9. Grupo FATO ft. Lenine (Brazil). A fio, LP Proximo

10. Russo Passapusso (Brazil). Paraquedas, LP Paraiso da miragem

11. Lilly Joel (Belgium). I See a Star, LP What Lies in the Sea

12. Left Lane Cruiser (USA). Booga Chaka, LP Claw Machine Wizard

13. Kid Fourteen (Lebanon). The Dancer, LP Dream Kids Never Sleep

14. Noveller (USA). Another Dark Hour, LP A Pink Sunset for No One