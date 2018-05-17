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В Тбилиси в День борьбы с гомофобией прошел марш неонацистов

Праворадикальные активисты в Тбилиси

В Тбилиси праворадикальные активисты прошли маршем по городу. Участники скандировали "Слава Грузии! Героям слава".

В шествии участвовали несколько десятков человек. Они специально приурочили свою акцию к Международному дню борьбы с гомофобией, который отмечается 17 мая. Активисты пообещали бороться с пропагандой ЛГБТ и, как они выразились, "защищать родину".

Из-за марша праворадикалов в Тбилиси была отменена акция против гомофобии. Однако, как сообщает издание "Эхо Кавказа", некоторые ЛГБТ-активисты все равно собрались на окраине города. Вечером они намерены выйти на акцию протеста к зданию Госканцелярии.

В Грузии по инициативе местной православной церкви 17 мая был объявлен "Днем святости семьи". В Тбилиси в этот день проходят массовые шествия и венчания.

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