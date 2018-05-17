В Польше задержали россиянку, "разжигавшую вражду с Украиной"

В Польше задержана россиянка, которая, как утверждается, была членом пророссийской группы, стремившейся усилить напряженность между Польшей и Украиной. Вскоре россиянка, которую польские спецслужбы называют Екатерина Ц., будет депортирована. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на национальное агентство внутренней безопасности (ABW) Польши.

Четверым другим лицам, участвовавшим в том, что ABW называет "гибридной" войной против Польши, будет запрещен въезд в Польшу на пять лет. Польские власти не называют имена этих лиц, но утверждают, что они "предпринимали решительные попытки консолидировать пророссийские группы в Польше вокруг двух ключевых приоритетов действий России против Польши. Под этим подразумевается "подпитка польско-украинской вражды в социальной и политической сферах, а также подрыв интерпретации польской истории и замена ее русским нарративом", – сообщает спецслужба.

Гибридная война подразумевает проведение зарубежных кампаний дезинформации, таких как распространение фальшивых новостей и нацеливание информации на общественность в решающие моменты, такие как выборы и дипломатические или другие кризисы. ABW заявила, что ее вмешательство "нейтрализовало деятельность двух сетевых структур, принимающих участие в российской гибридной и информационной войне, проводимой против Польши".