Экс-посол Австралии был допрошен ФБР о связях Трампа с Россией

Правительство Австралии дало разрешение своему бывшему послу в Великобритании Александру Даунеру встретиться с агентами ФБР, чтобы поделиться доказательствами о вмешательстве России в президентскую кампанию в США. Об этом сообщает газета "Гардиан".

Ранее сообщалось, что в мае 2016 года Даунер выпивал в Лондоне с советником по внешней политике Трампа, Джорджем Пападопулосом, который якобы сказал Даунеру, что у России есть компромат на Хиллари Клинтон.

Встреча посла с представителями ФБР была очень необычной и по сути была организована в нарушение дипломатического протокола после долгих переговоров между Вашингтоном и Канберрой.

В четверг газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что в течение нескольких часов после того, как ФБР начало свое расследование в связи с ролью России в избирательной кампании Трампа, оно отправило двух агентов в Лондон, чтобы встретиться с Даунером для секретного интервью, после того как австралийские официальные лица разрешили проведение такой встречи. Даунер побеседовал с агентами и подробно изложил содержание своей беседы с Джорджем Пападопулосом.

Агенты обобщили информацию, полученную в результате необычного интервью, и отправили доклад в Вашингтон 2 августа 2016 года, через два дня после начала расследования. Их отчет лег в основу дела.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл не отрицает, что информация от Даунера способствовала началу расследования ФБР по поводу вмешательства России в выборы в США в 2016 году.