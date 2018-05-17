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Канада выбила Россию из чемпионата мира по хоккею

Канадский хоккеист О'Райлли забивает победный гол в ворота российской сборной

Сборная России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира проиграла сборной Канады. Матч завершился со счетом 4:5, победный гол канадцы забили в овертайме. Российская сборная не смогла выйти в полуфинал турнира впервые с 2013 года.

Помимо Канады в полуфинал чемпионата мира прошла сборная США, которая обыграла чехов со счетом 3:2. Сегодня же определятся еще два полуфиналиста: Швеция играет с Латвией, а Финляндия – со Швейцарией.

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