Чеченский след теракта в Париже. Эфир в 21:05.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отреагировал на слова главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о том, что за радикализацию Хамзата Азимова, совершившего теракт в Париже 12 мая, "несут ответственность" французские власти. Находясь в Лондоне на переговорах с британским коллегой Борисом Джонсоном, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ответил на вопрос агентства France-Presse: "Мы не нуждаемся в наставлениях диктатора, который ни на йоту не соблюдает принципы правового государства в своей собственной стране и который знает, что тысячи чеченцев уехали воевать на стороне "Исламского государства"*. Для нас такое поведение совершенно нетерпимо", – сказал французский министр.

В субботу, 12 мая, Хамзат Азимов убил одного и ранил трех человек в квартале Оперы в Париже. Сам нападавший был застрелен полицией.

На следующий день глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал нападение в своем канале в мессенджере Telegram.

По словам Кадырова, у Азимова был российский паспорт, который он получил в 14 лет, но в 20 лет новый паспорт он не получал. В связи с этим, как считает глава Чечни, "вся ответственность за то, что Хамзат Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции". Кадыров также написал, что западные спецслужбы сами готовят джихадистов для войны на Ближнем Востоке.

*Организация "Исламское государство" запрещена в России.

Ситуацию обсуждают франковед Юрий Рубинский, журналист Саид Бицоев, адвокат Абусупьян Гайтаев, обозреватель Радио Свобода в Париже Семен Мирский.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

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