США: "Северный поток-2" усиливает позиции Кремля на Балтике

Газопровод "Северный поток-2" из России в Германию создает риски для разведывательных и военных интересов США, поскольку позволит Москве разместить новые технологии прослушивания и мониторинга в Балтийском море. Об этом заявила в Берлине Сандра Аудкирк, заместитель помощника госсекретаря по энергетической дипломатии. Она встретилась с германскими чиновниками, чтобы выразить обеспокоенность Вашингтона по поводу строительства подводного газопровода.

Аудкирк высказала мнение, что постройка "Северного потока-2" не пойдет на пользу Украине и Европе. Аудкирк выразила сомнение, что Россия сможет предоставить Киеву гарантии сохранения транзита через украинскую территорию.

Консорциум западных компаний и российский "Газпром" заявили, что на этой неделе начали подготовительные работы на Балтийском побережье Германии.

Аудкирк сказала журналистам, что Конгресс США предоставил президенту новые полномочия для введения санкций против ряда российских трубопроводных проектов. Любые вовлеченные компании могут оказаться в под риском санкций, сказала она. Вместе с тем она добавила, что Вашингтон сосредоточился на использовании дипломатических средств, чтобы остановить "Северный поток-2", один из нескольких российских проектов по экспорту газа в Западную Европу через маршруты, избегающие Украину.

Выступление американской представительницы произошло за день до того, как канцлер Ангела Меркель отправится в Сочи, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить в том числе и строительство "Северного потока-2", а также решение США выйти из ядерной сделки с Ираном.