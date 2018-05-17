Скончался Ричард Пайпс – историк России, советник президентов США

В США скончался Ричард Пайпс, американский историк, профессор русской истории Гарвардского университета, бывший директор Исследовательского центра по изучению России при Гарвардском университете, в 1973–1978 – главный научный консультант Института по исследованию России при Стэнфордском университете. О кончине Пайпса сообщили в Фейсбуке его коллеги.

Пайпс родился в 1923 году в Польше, в еврейской семье, которая после начала Второй мировой войны бежала через Италию в США. Служил в американской военной разведке. Основой взглядов Пайпса на историю является его понимание пути России, отличного от траектории развития европейских стран, что связано с отсутствием представления о частной собственности, а также с традицией произвола со стороны властей.

Был советником американских президентов по вопросам Советского Союза. В 1981–1982 годах возглавлял восточноевропейский и советский отдел Совета национальной безопасности, где занимался вопросами внешней политики США в рамках доктрины Рейгана. Придерживался твердых антикоммунистических взглядов.

Был членом Американского комитета за мир в Чечне, призванного, по утверждениям его членов, содействовать урегулированию чеченского конфликта. Автор 23 книг. Каждый год прибывал читать лекцию в Московской школе политических исследований.

Автор книг, переведенных на русский язык, – "Россия при старом режиме" и "Два пути России".