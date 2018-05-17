Президент Узбекистана проводит встречи в Вашингтоне

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с госсекретарем Майком Помпео. Мирзиёев - первый с 2002 года глава Узбекистана, который совершает официальный визит в США.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг во время встречи с президентом Узбекистана в Пентагоне поблагодарил его за поддержку операции НАТО в Афганистане, а также за "интегрированный подход" республики к соседям в регионе.



Мэттис подчеркнул, что "Узбекистан и НАТО разделяют общие интересы" в сфере безопасности региона. "Мы намерены работать более тесно с Узбекистаном в области контртерроризма и безопасности на границе", - подчеркнул глава Пентагона. По его словам, Вашингтон и Ташкент "движутся к новому позитивному сезону" в стратегическом партнерстве.

Встречи с американскими министрами состоялись на следующий день после заявления Белого дома о "новой эре стратегического партнерства" между двумя странами и встречи президента США Дональда Трампа и президента Узбекистана. Трамп признал "огромный прогресс Узбекистана в важных политических, экономических и социальных реформах" с тех пор как Мирзиёев занял пост президента в 2016 году.

В нем также говорится, что президент Узбекистана заверил Трампа в том, что достигнутый к настоящему времени прогресс в области улучшения прав человека в этой центральноазиатской стране является "необратимым". В заявлении отмечается, что у Мирзиёева существует "Пятилетняя стратегия действий", которая "способствует благому управлению, судебной реформе и верховенству закона, экономической либерализации, социальному развитию и открытой и конструктивной внешней политике". Оба лидера также договорились возобновить совместную работу по борьбе с терроризмом и содействию миру, стабильности и экономическому развитию в Афганистане. Мирзиёев сказал, что он предложил свою "полную поддержку" новой стратегии Трампа в отношении Афганистана.

Мирзиёев заявил, что Узбекистан стремится присоединиться к Всемирной торговой организации, и Трамп сказал, что Соединенные Штаты предоставят этому центральноазиатскому государству техническую помощь, поскольку он продолжает усилия по либерализации своей торгово-экономической политики, чтобы привести их в соответствие со стандартами ВТО. Государственный департамент также сказал, что узбекские и американские чиновники подписали два двусторонних соглашения в области образования во время визита Мирзиеёва в Вашингтон.