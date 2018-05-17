В Сочи Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели в четверг переговоры в Сочи. Как сообщил и.о.пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков по итогам рабочего визита Асада в Россию, они отметили "необходимость создания дополнительных условий для возобновления политического урегулирования".

По словам Пескова, Путин "поздравил Асада со значительными успехами сил правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями".

Россия была ключевым союзником Асада на протяжении всей семилетней гражданской войны в Сирии. Москва начала воздушную кампанию в поддержку сил Асада в 2015 году, что привело к изменению сил в конфликте в его пользу. Ранее Асад посещал Россию и встречался с Путиным в ноябре 2017 года и октябре 2015 года.

