В Донбассе в результате обстрелов ранены 7 украинских военных

В зоне боевых действий в Донбассе 17 мая в результате обстрелов были ранены семь украинских военнослужащих. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил. По данным военных, пророссийские сепаратисты не менее 60 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением артиллерии и минометов.

В штабе также сообщили об обстреле сепаратистами села Троицкое,Попаснянского района Луганской области, в результате которого погибли, по меньшей мере,двое мирных жителей.

Сепаратисты, в свою очередь, заявляют о нарушениях режима прекращения огня украинскими военными. В "ДНР" сообщили, что украинские военные вели огонь вблизи Донецкой фильтровальной станции, в результате которого предприятие обесточено и прекратило работу.

Сегодня же стало известно, что в Донбассе убит полевой командир батальона спецназа сепаратистов "Пятнашка" Олег Мамиев, известный под позывным "Мамай". Он был тяжело ранен под Авдеевкой и умер в госпитале во время операции, сообщает издание "Новороссия". Эту информацию подтвердил российский писатель Захар Прилепин, воющий в рядах сепаратистов "ДНР".

В феврале 2017 годав Донецкой области в результате взрыва погиб полевой командир сепаратистов Михаил Толстых, известный под позывным "Гиви". В октябре 2016 года был убит один из лидеров самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Арсен Павлов по прозвищу "Моторола".

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения По данным ООН, за время конфликта погибли более 10 тысяч человек.