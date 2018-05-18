Госдепартамент возложил ответственность за химатаку в Сирии на Россию

Соединённые Штаты возложили на Россию ответственность за "продолжение применения" химоружия в Сирии. С таким заявлением выступил Госдепартамент. Вашингтон потребовал привлечь к ответственности всех причастных.

В заявлении представителя Госдепа Хизер Нойерт говорится, что "Россия, в 2013 году обещала гарантировать уничтожение сирийских арсеналов химоружия, но в конечном итоге она ответственна за продолжение его использования".

16 мая Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что в городе Серакиб 4 февраля этого года, предположительно, был применён хлорин в военных целях. ОЗХО пришла к таким выводам после изучения двух найденных баллонов, изучения проб грунта и опроса свидетелей.

В российском Минобороны в ответ заявили, что отчет ОЗХО вызывает "глубокое недоумение". В министерстве утверждают, что доказательства предполагаемой химатаки собирались через мессенджер WhatsApp, а сами эксперты организации не были на месте возможного инцидента.

