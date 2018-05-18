В Берлине открылась правозащитная конференция памяти Юрия Шмидта

В Берлине открылась конференция "Права человека, свобода, справедливость" памяти адвоката и правозащитника Юрия Шмидта. Конференция организована движением "Открытая Россия" при участии Центра либеральной современности (LibMod).

В этом году мероприятие посвящено двум основным темам - правам человека и гражданской активности во времена ограничения гражданских свобод, а также защите человеческого достоинства.

Участники конференции обсудят деятельность гражданского общества в России, роль социальных медиа в борьбе с коррупцией, взаимодействие российского общества с международными институтами, ситуацию вокруг российских беженцев.

В конференции принимают участие различные правозащитные и общественные организации -"Открытая Россия", Комитет за гражданские права, "Русь сидящая", правозащитный центр "Мемориал", Фонд защиты гласности и другие.

Итогом конференции станет принятие резолюции о международном сотрудничестве в области поддержки гражданского общества в период ограничения прав и свобод в России.

Юрий Шмидт (1937 - 2013) - известный российский адвокат. В 1960 году закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. В том же году принят в городскую коллегию адвокатов. Был близок к диссидентскому движению, принимал участие в публикациях самиздата. В 1991 году Шмидт создал общественную правозащитную организацию — Российский комитет адвокатов в защиту прав человека. В начале 2000-х руководил защитой бывшего главы нефтяной компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского. Шмидт – обладатель высшей юридической премии России "Фемида" за 1997 год. В 2000 году Международная Хельсинкская федерация присудила Шмидту впервые учрежденную "Награду признания". В 2012 году Шмидта наградили Командорским крестом ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".