"Новая газета": российские спецслужбы читают переписку в ICQ

В России сотрудники спецслужб имеют возможность читать переписку пользователей в мессенджере ICQ ("Аська"), принадлежащего компании Mail.Ru Group.

К такому выводу пришли журналисты "Новой газеты" на основе анализа приговоров по 34 уголовным делам, в которых доказательства вины подсудимых были получены при помощи изучения их переписки в мессенджерах.

В издании решили выяснить какие мессенджеры сотрудничают с российскими спецслужбами после того, как Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России за отказ передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей .

Среди отобранных журналистами дел 14 были связаны с перепиской в ICQ, в половине из них речь идет именно об онлайн-чтении спецслужбами сообщений пользователей.

В ICQ заявили, что информация о подобном сотрудничестве со спецслужбами и тем более о предоставлении онлайн-доступа к переписке не соответствует действительности.

13 апреля Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Блокировки начались 16 апреля. Поскольку мессенджер стал использовать для их обхода серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.