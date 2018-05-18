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В России возбудили дело против редактора Washington Examiner

Крымский мост

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против редактора американского издания Washington Examiner Хьюго Гурдона. Как говорится на сайте ведомства, именно этот редактор "согласовал и разместил" на сайте издания статью журналиста Тома Рогана, в которой содержится призыв к Украине при поддержке США нанести удар по мосту, соединяющему аннексированный Крым с российским Краснодарским краем.

Следственный комитет усмотрел в действиях редактора "пропаганду терроризма".

Днем ранее уголовное дело по той же статье было возбуждено против самого Рогана.

В его статье, которая опубликована в рубрике "Мнения", говорится о том, что Украине следовало бы нанести удар по мосту, поскольку он был построен без ее согласия для того, чтобы укрепить позиции России на аннексированном полуострове.

В пятницу Роган опубликовал в Washington Examiner еще одну статью, в которой пишет, что не отказывается от своих слов, однако подчеркивает, что призывал взорвать мост "без единой жертвы". Он также назвал "настоящим терроризмом" действия России на Украине и напомнил о преследованиях и убийствах журналистов в России.

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