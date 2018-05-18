В России возбудили дело против редактора Washington Examiner

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против редактора американского издания Washington Examiner Хьюго Гурдона. Как говорится на сайте ведомства, именно этот редактор "согласовал и разместил" на сайте издания статью журналиста Тома Рогана, в которой содержится призыв к Украине при поддержке США нанести удар по мосту, соединяющему аннексированный Крым с российским Краснодарским краем.

Следственный комитет усмотрел в действиях редактора "пропаганду терроризма".

Днем ранее уголовное дело по той же статье было возбуждено против самого Рогана.

В его статье, которая опубликована в рубрике "Мнения", говорится о том, что Украине следовало бы нанести удар по мосту, поскольку он был построен без ее согласия для того, чтобы укрепить позиции России на аннексированном полуострове.

В пятницу Роган опубликовал в Washington Examiner еще одну статью, в которой пишет, что не отказывается от своих слов, однако подчеркивает, что призывал взорвать мост "без единой жертвы". Он также назвал "настоящим терроризмом" действия России на Украине и напомнил о преследованиях и убийствах журналистов в России.