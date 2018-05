Дело Рогана. Россия и журналист из США поспорили из-за моста

15 мая, когда Россия торжественно открыла строившийся три года мост в аннексированный ею Крым, колумнист американского журнала Washington Examiner Том Роган написал статью с призывом к Украине уничтожить "элементы моста" – как демонстрацию того, что Киев не признает захват Россией части своей территории.

В статье "Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge" ("Украине нужно взорвать Крымский мост Путина") Роган высказался за нанесение авиаудара (даже вдаваясь в детали возможных действий украинских военных), чтобы хотя бы временно вывести мост из строя: "из-за его значительной длины украинские авиасилы могут нанести удар так, чтобы снизить риск жертв среди тех, кто движется по мосту". При этом США, по словам Рогана, должны поддержать Украину.

Статья была замечена в России.

Статью прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: "Это безумие, уродливое проявление некачественной журналистики". Он также заявил, что на статью следует обратить внимание правоохранительным органам, "в том числе в США".

Следственный комитет России завел против Рогана уголовное дело, найдя в его статье "признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти".

Спустя два дня – по статье о пропаганде терроризма – было возбуждено дело и против главного редактора Examiner Хьюго Гурдона, который, "используя информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", согласовал и разместил статью Тома Рогана".

17 мая Роган опубликовал новую колонку "Why Putin wants to send me to the Black Dolphin" (Почему Путин хочет послать меня в "Черный дельфин"), в которой комментировал реакцию в России на его предыдущую статью. Журналист сообщает, что боты и русские ультранационалисты атаковали его твиттер, где появились не менее 40 угроз его жизни и около 20 угроз в адрес его семье:

"Сожалею ли я о своей статье? Нет, за исключением того, что я мог бы несколько яснее высказаться: [авиаудар] может и должен быть нанесен так, чтобы жертв не было... Но я настаиваю на главном пункте: если вы что-то строите на собственности другого государства без его согласия, они имеют право снести, то, что вы построили".

Роган пишет, что подлинный терроризм - это действия России на Украине, и вспоминает сбитый рейс MH17. Он также замечает, что испытывает уважение к российскому народу и его истории, но не к режиму. Роган говорит, что получил много запросов об интервью от государственных СМИ России, но что готов дать интервью только двум российским репортерам, Анне Политковской и Максиму Бородину, "как только Путин вернет их из мертвых".

"Черный дельфин", упоминаемый в названии статьи, по всей видимости, колония N6 в Оренбургской области, где, по сообщению РИА-Новости, "отбывают пожизненное наказание самые опасные преступники — террористы, маньяки, педофилы". Перед этим Роган написал в твиттере, что ему о "Черном дельфине" в качестве шутки во время беседы сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Сам Климкин пока не подтвердил факт этой беседы - есть предположения, что разговор мог быть розыгрышем пранкеров.

В интервью "Настоящему времени" Роган так объясняет мотивы своей статьи – когда ведущий Роман Мамонов говорит, что написанное в ней, и правда, напоминает призывы к терроризму: "Причина того, что я это написал: мост построен для присвоения украинской территории. Украина – суверенное государство, и один из способов показать это – разрушить мост". Роган вновь говорит о том, что хотел бы выразиться четче в первой статье, – "это можно сделать вообще без жертв".