Украина ввела новые санкции в отношении России

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Срок действия ограничительных мер – минимум три года.

Санкции ввели против юридических и физических лиц, в частности, за агрессию против Украины и за проведение выборов в аннексированном Крыму. Украинские власти называют это голосование незаконным.

Киев не обнародовал названия компаний и имена лиц, попавших под новые санкции. Уточняется, что в отношении них уже действуют санкции США и Евросоюза.

В мае 2017 года Порошенко своим указом ввел санкции в отношении 468 российских и украинских компаний и 1228 физических лиц. Тогда в санкционный список попали Mail.Ru Group, социальная сеть "ВКонтакте" и компания "Яндекс".

В апреле этого в расширенный санкционный список США попали 14 компаний и 24 россиянина – крупные бизнесмены и высокопоставленные чиновники. В их числе предприниматели Олег Дерипаска и Игорь Ротенберг, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД Владимир Колокольцев и другие.

Москва обвинения в агрессии на Украине отрицает и называет санкции незаконными.