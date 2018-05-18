Еврокомиссия защитила компании ЕС от антииранских санкций США

Евросоюз защитит интересы европейских компаний, инвестирующих в Иран, и будет следовать совместному плану действий по иранской ядерной программе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейской комиссии. Документ принят по итогам саммита лидеров стран ЕС в Софии.

Страны Евросоюза утвердили "блокирующий регламент", согласно которому компаниям ЕС запрещается выполнять экстерриториальные санкции США. Кроме того, регламент аннулирует решение любых судебных решений по исполнению санкций США на территории Евросоюза, говорится в заявлении.

Брюссель также привал страны ЕС рассмотреть на региональном уровне возможность проведения однократных банковских переводов в адрес иранского Центробанка. Этот шаг, в частности, позволит Ирану получать доходы от продажи нефти, несмотря на санкции США, считают в Еврокомиссии.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном. Следом Вашингтон расширил санкции в отношении Тегерана.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, Францией и США с одной стороны и Ираном – с другой. Она предусматривала снятие с Тегерана экономических санкций США и Евросоюза в обмен на свертывание иранскими властями ядерной программы.